Российские ученые создали приложение, отслеживающее здоровье коров

Ученые в Саратове создали мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать состояние здоровья коров. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Разработку представили в Вавиловском университете, приложение носит название «Муммовское». С его помощью можно также планировать медосмотры и лечение животных. Тестирование приложения проходило в собственном хозяйстве вуза — УНПО «Муммовское».

«Там занимаются племенным животноводством симментальской породы (эту породу часто используют в молочной и мясной промышленности. — Прим. ред.) коров. Теперь каждое животное имеет в приложении амбулаторную карту с полной информацией о его здоровье и прививках», — добавили в сообщении.

23 июля сообщалось, что ученые из Гетеборгского университета создали модель искусственного интеллекта, которая может быстро обнаруживать признаки рака в организме, анализируя структуры гликанов (молекул сахара) в клетках. Новая модель ИИ, получившая название Candycrunch, может обнаруживать признаки рака в течение нескольких секунд.

Ранее ученые нашли два белка, способствующих рецидиву инсульта.