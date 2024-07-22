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Врачи рассказали, на какие заболевания может указывать потеря веса

Daily Mail: необъяснимая потеря веса может указывать на диабет и рак

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Необъяснимая потеря более 4,5 кг веса в течение полугода может быть признаком диабета первого типа и онкологических заболеваний. Об этом изданию Daily Mail рассказали специалисты крупных независимых организаций по исследованию рака и диабета — Cancer Research UK и Diabetes UK.

Потеря веса, несмотря на потребление большого количества калорий, иногда выступает признаком сахарного диабета первого типа. Это связано с тем, что недостаток инсулина мешает организму доставлять глюкозу из крови к клеткам организма для использования в качестве энергии. По словам доктора Эстер Уолден из Diabetes UK, для того, чтобы обеспечивать нормальное функционирование, тело человека может начать сжигать уже сформированные мышцы и жир.

Незапланированное похудение также может быть признаком онкологических заболеваний на более поздних стадиях. Снижение массы тела чаще всего сопровождает развитие рака легких, кишечника и поджелудочной железы. Такое опасное состояние организма называется кахексией и возникает в результате нарушения функций различных органов и сбоев в работе обмена веществ.

Cancer Research UK уточняет, что потеря мышечной массы при раке может быть следствием воспаления в организме. Дело в том, что воспалительный процесс ускоряет разрушение белка, из которого состоят мышцы. Также при раке повышается риск повреждения митохондрий, частей клетки, ответственных за преобразование питательных веществ в энергию.

Ранее ученые научились выявлять хронические болезни по температуре лица.

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