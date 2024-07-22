Ученые нашли способ повысить эффективность и безопасность Оземпика

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что манипулирование белками мозга меланокортином 3 и 4 может повысить эффективность и безопасность Оземпика — препарата для лечения ожирения и диабета. Результаты работы опубликованы в Журнале клинических исследований (Journal of Clinical Investigation, JCl).

В рамках нового исследования ученые сосредоточились на двух белках — меланокортине 3 (MC3R) и меланокортине 4 (MC4R), обнаруживаемых в основном на поверхности нейронов головного мозга. Они играют важную роль в регулировании пищевого поведения и поддержании энергетического баланса организма. По словам ученых, эти белки отвечают за многие параметры обмена веществ от определения долгосрочных запасов энергии до обработки сигналов из кишечника о достижении кратковременной сытости.

Исследователи проверили действие нескольких гормонов, снижающих потребление пищи (таких как GLP-1, на котором строится принцип работы Оземпика) на обычных мышах и грызунах с генетически отсутствующим белком MC3R, а также на животных с искусственно повышенной активностью MC4R и сниженной — MC3R.

Результаты показали, что корректировка работы системы меланокортина путем подавления MC3R или усиления активности MC4R повысила чувствительность мышей к препаратам GLP-1 и другим гормонам, влияющим на пищевое поведение. Грызуны, которым давали препарат GLP-1 (Оземпик и аналоги) в комбинации с агонистом MC4R или антагонистом MC3R, худели в пять раз эффективнее.

Исследователи также измерили активность мозга мышей в определенных участках, которые, как считается, ответственны за тошноту в ответ на прием препаратов GLP-1, и не обнаружили повышенной активации. По словам ученых, манипулирование MC3R и MC4R не только повышает эффективность Оземпика и других препаратов, но и устраняет нежелательные побочные эффекты.

Ранее ученые назвали лекарство от ожирения эффективнее Оземпика.