Ученые доказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке

Ученые из Южно-Уральского государственного университета вместе с международными исследователями обнаружили первое прямое доказательство, подтверждающее гипотезу о существовании странствующих металлургов в эпоху бронзового века. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Исследователи провели комплексный анализ уникального захоронения пожилого мужчины из синташтинской культуры, которая процветала в Южном Зауралье около 4000 лет назад.

Синташтинская культура, сформировавшаяся в степях Южного Урала в конце среднего бронзового века, характеризовалась многочисленными свидетельствами металлургического производства, обнаруживаемыми в основном на поселениях и некоторых погребениях.

Исследователи попытались проверить гипотезу о мобильности металлургов, проанализировав захоронение, в котором был найден комплекс металлургических атрибутов, отражающих производственный цикл. Среди находок были готовые изделия, металлический лом для переплавки, шлак и руда, которые редко встречались в составе погребального инвентаря. По мнению экспертов, эти данные могут пролить свет на жизнь и перемещения металлургов в древности.

Анализ зубов и костей показал, что место рождения найденного металлурга находилось минимум в 100 км от его захоронения. В молодом же возрасте он жил в одном месте, а затем, прожил довольно долгую жизнь и был погребен в другом.

Исследователи считают, что мобильность металлургов связана с поисков редких рудных месторождений, а также торговлей своих продукцией и другими факторами.

Ранее археологи продолжили искать легендарную Атлантиду песков.