Маск предложил создать базу на Луне

Американский предприниматель Илон Маск выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением. Сообщение с таким призывом появилось в аккаунте Маска в соцсети X.

Принадлежащая Маску компания SpaceX занимается разработкой и испытаниями прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, будет способен выполнять пилотируемые полеты на Луну и Марс.

«Мы должны создать постоянную лунную базу», — заявил бизнесмен.

До этого Маск заявил, что Соединенным Штатам пора сделать новый шаг в освоении космоса, отправив астронавтов на Марс.

18 июля стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США закрыло проект по созданию перспективного лунохода VIPER, на который уже было потрачено около $450 млн.

Кроме того сообщалось, что международная группа ученых из Италии и США обнаружила на Луне обширное подземное пространство, которое может стать местом для создания будущей базы.

Ранее Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны.