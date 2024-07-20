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Низкий тестостерон оказался признаком возможной деменции у пожилых мужчин, узнали ученые

AlzDem: потеря тестостерона и особые белки в крови сигнализируют о деменции

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Global Look Press

Китайские ученые из Университета Фудань в Шанхае обнаружили новые признаки приближения деменции у пожилых мужчин. Ими оказались снижение уровня тестостерона и появление в крови характерного вида белков. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's & Dementia (AlzDem).

Команда сосредоточилась на изучении связи между возможным ухудшением когнитивных способностей пациентов в преклонном возрасте и показателями тестостерона наряду с содержанием легких цепей нейрофиламентов в анализах крови. Последние представляют собой белковые молекулы, находящиеся внутри нейронов. Попадание их в кровь в значимой концентрации указывает на разрушение нейронов.

Исследователи проанализировали данные 581 пожилых мужчин, участвовавших в исследовании старения в Шанхае.

В начале теста участники сдавали образцы крови, что позволило исследователям измерить уровни тестостерона и легких цепей нейрофиламентов. Добровольцы также выполнили ряд нейропсихологических тестов для оценки своих когнитивных функций. В период с 2014 по 2023 год участники прошли повторное тестирование по крайней мере один раз, что позволило исследователям сравнить их когнитивное состояние с течением времени и определить, развивается ли деменция.

Результаты показали, что у 45 участников в течение периода исследования развилось снижение когнитивных способностей. По сравнению с теми, у кого не развилось снижение когнитивных способностей, эти мужчины были старше, имели меньше лет образования и с большей вероятностью имели в анамнезе ишемическую болезнь сердца, инсульт и гипертонию. У них также наблюдалась тенденция к более низкому уровню тестостерона и более высокому уровню легких цепей нейрофиламентов в крови.

Исследование предлагает новый метод прогнозирования будущего снижения когнитивных способностей у пожилых мужчин, отметили авторы открытия.

Ранее ученые выяснили, что достаточное количество магния в крови может защитить от деменции.

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