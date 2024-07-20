Марсоход обнаружил аномалию на поверхности Красной планеты

Марсоход Curiosity нашел на поверхности Марса кристаллы чистой серы — это аномалия и первый случай обнаружения на Марсе этого элемента в чистом виде. Об этом сообщает NASA.

«Ученые были ошеломлены, когда камень, по которому проехал марсоход Curiosity, раскололся, обнажив нечто, чего никогда раньше не видели на Красной планете: желтые кристаллы серы», — указано в заявлении NASA.

В американском космическом агентстве добавили, что кристаллы чистой серы на поверхности планеты являются редчайшей аномалией — сравнимо с тем, как обнаружить оазис в пустыне. Пока ученые NASA не могут понять, откуда кристаллы серы попали на поверхность Марса в данном районе.

До этого странный камень на Марсе озадачил ученых своим цветом.

Скала, получившая название «Атоко-Пойнт» в честь похожей белой глыбы в Гранд-Каньоне.

Ранее ученые сумели заглянуть в недра Марса с помощью древних обломков Красной планеты, упавших на Землю в виде метеоритов.