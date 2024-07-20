Ученые обнаружили тревожные перемены в мозге пьющих подростков

Американские ученые из Университета штата Алабама нашли связь между употреблением алкоголя подростками и структурой их мозга. Оказалось, что спиртное вызывает увеличение гиппокампа. Исследование опубликовано в научном журнале Experimental and Clinical Psychopharmacology (ECP).

Выводы специалистов основаны на изучении данных 1594 человек, участвовавших в проекте Healthy Passage Study, посвященном здоровью подростков. Участники наблюдались в возрасте 11, 13, 16 и 19 лет. Они сообщали ученым об употреблении алкоголя, табака и каннабиса. Кроме того, группа 350 добровольцев прошла МРТ-сканирование для оценки структуры мозга.

Исследователи обнаружили, что употребление алкоголя в возрасте 14 лет было связано с увеличенным объемами гиппокампа с обеих сторон мозга.

Гиппокамп играет ключевую роль в формировании памяти и эмоциональной регуляции, и изменения в его структуре могут лежать в основе некоторых когнитивных и эмоциональных эффектов, связанных со спиртным.

Согласно открытию, более крупный гиппокамп мешает естественному процессу обрезки синапсов. В результате в мозге сохраняются синапсы, которые должны были быть укорочены.

Ученые отметили, что для уточнения эффекта от увеличения гиппокампа у подростков из-за алкоголя необходимы дополнительные исследования.

Ранее исследователи назвали медицинские препараты, способные сократить объем мозга.