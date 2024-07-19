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Назван простой способ повысить эффективность работы мозга

Daily Mail: ходьба и поездки на велосипеде повышают эффективность работы мозга

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Shutterstock/Pixel-Shot

Физическая активность, такая как быстрая ходьба и езда на велосипеде, повышает производительность мозга. Упражнения также увеличивают размер гиппокампа, области, имеющей решающее значение для формирования и хранения воспоминаний. Об этом изданию Daily Mail рассказала Венди Сузуки, нейробиолог из Нью-Йоркского университета.

По словам Сузуки, ежедневные прогулки на велосипеде или занятия быстрой ходьбой выступают надежным способом повышения эффективности работы мозга. Дело в том, что тренировки улучшают приток крови ко всем органам и тканям, в числе которых головной мозг. Активный кровоток увеличивает размер гиппокампа, области мозга, отвечающей за формирование воспоминаний, превращение кратковременной памяти в долговременную и изучение новой информации.

Нейробиолог добавила, что физические упражнения также способствуют увеличению числа синапсов (мест контакта нейронов) в префронтальной коре, области мозга, где информация обрабатывается и закрепляется. Усиленная синаптическая активность улучшает способность принимать решения, рассуждать и творчески самовыражаться.

Ранее ученые обнаружили шесть биотипов депрессии в человеческом мозге.

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