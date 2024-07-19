Ученые предупредили о резком сокращении запасов кислорода в воде по всему миру

Международная группа ученых из США, Канады и Германии предупредила о быстром сокращении запасов растворенного кислорода в водоемах по всему миру и связанных с этим рисках. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Растворенный кислород также важен для водных обитателей, как атмосферный кислород необходим сухопутным организмам.

Группа экспертов под руководством пресноводного эколога Кевина Роуза из Политехнического института Ренсселера в США пришла к выводу, что до недавнего времени деоксигенация (потеря кислорода) пресноводных и морских экосистем Земли не учитывалась при оценке стабильности планетарных систем.

Концентрация растворенного кислорода в воде падает по ряду причин. Например, более теплые воды не могут удерживать большое количество растворенного кислорода, а выбросы парниковых газов продолжают повышать температуру воздуха и воды выше долгосрочных средних значений, поэтому поверхностные воды становятся все менее способными удерживать этот жизненно важный элемент.

Растворенный кислород также может истощаться водной жизнью быстрее, чем он восполняется экосистемой. Цветение водорослей и бактериальный бум, вызванные притоком органических веществ и питательных веществ в виде сельскохозяйственных и бытовых удобрений, сточных вод и промышленных отходов, быстро поглощают доступный растворенный кислород.

В худшем случае кислород становится настолько истощенным, что микробы задыхаются и гибнут, часто увлекая за собой более крупные виды. Популяции микробов, которые не зависят от кислорода, затем питаются изобилием органического материала, разрастаясь до плотности, которая уменьшает свет и ограничивает фотосинтез, чтобы затянуть весь водоем в удушающий цикл, называемый эвтрофикацией.

Водная деоксигенация также обусловлена ​​увеличением разницы в плотности между слоями в водной толще. Это увеличение можно объяснить более быстрым нагреванием поверхностных вод по сравнению с более глубокими водами и таянием льда, что снижает соленость поверхности в океанах.

Все это нанесло ущерб водным экосистемам, от многих из которых зависит наше собственное пропитание, вода, доходы и благополучие.

Авторы статьи призвали к согласованным глобальным усилиям по мониторингу и исследованию деоксигенации водных частей нашей планеты, а также к мерам по предотвращению быстрой дезоксигенации и связанных с ней проблем, с которыми мы уже начинаем сталкиваться.

Ранее ученые предупредили о риске нехватки питательных веществ в Атлантике из-за ослабления Гольфстрима.