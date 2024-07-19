Ученые обнаружили шесть биотипов депрессии в человеческом мозге

Американские нейробиологи из Стэнфордского университета обнаружили шесть уникальных биотипов депрессии в мозге человека. Они также определили эффективные методы лечения для половины из них. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Команда сосредоточилась на поиске определенных последовательностей мозговой активности, связанных с различными формами депрессивного и тревожного расстройств.

Исследователи использовали функциональную МРТ (фМРТ) для сканирования мозга 801 участника с диагнозом депрессия или тревожность. Обследования мозга проводились как в состоянии покоя, так и во время выполнения задач, предназначенных для проверки когнитивных и эмоциональных функций.

Ученые выделили шесть различных биотипов депрессии, каждый из которых характеризуется уникальными моделями мозговой активности. Для трех (биотипы 1, 2 и 4) из них удалось подобрать эффективные методы терапии.

Биотипы были следующими:

Биотип 1 (сверхактивность в когнитивных регионах): Участники с этим биотипом демонстрировали сверхактивность в областях мозга, связанных с когнитивными функциями. Эта группа показала наилучший ответ на антидепрессант венлафаксин.

Биотип 2 (высокая активность в состоянии покоя в трех областях мозга): Этот биотип был отмечен более высокими уровнями активности в трех определенных областях мозга, связанных с депрессией и решением проблем в состоянии покоя. Участники этой группы хорошо реагировали на поведенческую разговорную терапию.

Биотип 3 (низкая активность в цепи контроля внимания): Характеризуется более низкой активностью в состоянии покоя в мозговой цепи, которая контролирует внимание, эта группа с меньшей вероятностью получит пользу от терапевтических бесед по сравнению с другими биотипами.

Биотип 4 (гиперсвязность в режиме по умолчанию, заметность и внимание): этот биотип показал внутреннюю гиперсвязность в этих цепях, что привело к более медленным эмоциональным и внимательным реакциям. Участники этой группы лучше отреагировали на комбинированное поведенческое вмешательство.

Биотип 5 (гипосвязность в контуре внимания): у участников этого биотипа наблюдались значительные провалы в концентрации и импульсивность из-за сниженной внутренней связности в контуре внимания.

Биотип 6 (повышенная активность в цепях обработки эмоций): эта группа продемонстрировала повышенную активность в областях мозга, связанных с обработкой как грустных, так и положительных эмоций. Клинически это было связано с тяжелой ангедонией (потерей удовольствия) и руминационным мышлением (зацикливанием на неприятных мыслях).

По словам авторов открытия, их находка может преобразовать методы лечения депрессивного расстройства, а также дает понимание, что именно происходит в мозге разных людей, страдающих от депрессии и тревожности.

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