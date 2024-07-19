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Оптимальный уровень магния в крови может защитить от деменции, выяснили ученые

Advances in Nutrition: оптимальный уровень магния в крови снижает риск деменции

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Массачусетса в Лоуэлле установили, что оптимальный уровень магния в сыворотке крови коррелирует с самым низким риском развития деменции. Результаты опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

Ученые провели систематический обзор исследований, посвященных роли магния в когнитивном здоровье взрослых людей. Они также провели мета-анализ выбранных научных работ, чтобы определить, как различные формы магния, например, получаемые с пищей или добавками, влияют на когнитивные навыки.

В результате ученым не удалось установить, в каком виде магний оказывал наиболее благотворное влияние на внимание и память. Также не было получено доказательств тому, что дополнительный прием магния (и увеличение его концентрации в организме) снижает риск развития деменции. Однако исследователи установили, что с самой низкой вероятностью потери памяти и других когнитивных нарушений коррелировало поддержание уровня этого микроэлемента в сыворотке крови на оптимальной отметке — 0,085 ммоль/литр.

Ранее была названа диета, замедляющая потерю памяти при болезни Альцгеймера.

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