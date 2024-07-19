Ученые зафиксировали первые сигналы нового цикла солнечной активности

Британские ученые из Бирмингемского университета обнаружили первые признаки следующего 11-летнего цикла активности Солнца в звуковых сигналах, исходящих из нашей звезды. Об этом говорится в публикации на сайте Королевского астрономического общества (RAS).

Исследователи отметили, что текущий 25-й солнечный цикл сейчас находится на середине своего срока и почти достиг максимума — момента, когда магнитное поле Солнца переворачивается, меняя полюса местами. Это продлится до середины 2025 года.

Астрономы наблюдали за внутренними звуковыми волнами Солнца для измерения его вращения, делая видимым рисунок полос, которые движутся немного быстрее или медленнее. Они идут к экватору Солнца и его полюсам в зависимости от фазы цикла.

Команда могла видеть картину ускорения звездного материала, дрейфующего к экватору вместе с солнечными пятнами.

«Вероятно, мы наблюдаем первые признаки 26-го цикла, который официально начнется не раньше 2030 года», — уточнила автор доклада, доктор Рэйчел Хоу.

Ранее на Солнце произошла самая мощная вспышка с начала лета 2024 года.