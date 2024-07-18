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NASA закрыло проект лунохода VIPER стоимостью в $450 млн

Руководство NASA отказалось от создания лунного робота из-за цены и задержек

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NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США закрыло проект по созданию перспективного лунохода VIPER, на который уже было потрачено около $450 млн. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Исследовательский полярный луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) предназначался для исследования южного полюса Луны в поисках льда и других ресурсов. Его миссия должна была содействовать будущим пилотируемым полетам на Луну и строительству лунной базы.

В руководстве NASA объяснили отказ от дальнейшей разработки аппарата задержками в реализации проекта, а также его возросшей стоимостью.

Первоначально запуск робота планировался на 2023 год. Но еще в 2022 году космическое агентство запросило отсрочку миссии до конца 2024 года, чтобы дать больше времени для предполетных испытаний посадочного модуля Griffin.

Затем дата запуска VIPER сдвинулась на сентябрь 2025 года, а его стоимость, как предполагалось, должна была вырасти до $609,6 млн.

По словам представителей NASA, луноход был полностью закончен, однако еще не прошел испытания, которые подтвердили бы его способность выдержать космический перелет.

В агентстве заявили о намерении разобраться устройство и использовать разработанные для него компоненты и аппаратуру для будущих лунных миссий.

Ранее стало известно о российско-китайском проекте по доставке на Луну ядерного энергореактора.

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