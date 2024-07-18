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Стало известно, чем опасны сыворотки для роста ресниц

Conversation: сыворотки для ресниц могут истончить жировую ткань вокруг глаз

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Аналоги соединения под названием простагландин в составе сывороток для роста ресниц могут спровоцировать истончение слоя жировой ткани вокруг глаз. Такие изменения ухудшают внешний вид лица и усугубляют темные круги под глазами. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор.

По словам профессора, сыворотки для роста ресниц, содержащие жировое вещество простагландин, быстро завоевали популярность из-за их способности значительно увеличивать длину и толщину волосков в короткие сроки. Такой эффект простагландина был «случайно» обнаружен в ходе применения препаратов на его основе для лечения глаукомы. Ученые заметили, что у пациентов с этим заболеванием, использующих глазные капли с простагландином, ресницы становились гуще, длиннее и темнее.

В последнее время использование аналогов простагландина (схожих по действию молекул) стало обычным делом при производстве средств для роста ресниц. Однако эти соединения могут представлять определенную опасность. Тейлор уточнил, что простагландин и сходные вещества способны изменить цвет радужки и привести к потере жировой ткани вокруг глаза. Такое состояние называется периорбитопатией, связанной с простагландинами. Врач объяснил, что рыхлый и тонкий слой подкожной жировой клетчатки способствует появлению отеков и темных кругов под глазами.

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