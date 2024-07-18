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Стало известно, какие тренировки снижают давление у мужчин и женщин

AJP: тренировки любой интенсивности снижают риск гипертонии у женщин

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Ученые из Университета Далхаузи (Канада) обнаружили, что замена сидения легкими или умеренными физическими нагрузками снижает риск развития гипертонии у женщин в пожилом возрасте. Для здоровья сердца мужчин больше подходят интенсивные тренировки. Результаты исследования опубликованы в Американском журнале физиологии (American Journal of Physiology).

В исследовании приняли участие 30 тысяч человек в возрасте от 45 до 85 лет. Добровольцы ответили на вопросы об их здоровье, уровне физической активности, рационе, самочувствии, занятости и экономическом статусе. Также испытуемые прошли полный медицинский осмотр и сдали образцы крови для лабораторных исследований.

Ученые обнаружили, что испытуемые мужского пола чаще страдали от лишнего веса и высокого кровяного давления, чем женщины-добровольцы. Время, регулярно проводимое в сидячем положении, у обеих групп было сходным, однако мужчины в среднем выполняли больше физических упражнений всех уровней интенсивности. Также было установлено, что у мужчин в истории болезни чаще значились стенокардия или пережили сердечный приступ, а у женщин — заболевания периферических сосудов (изменение сосудистой стенки с образованием атеросклеротических бляшек).

После сбора информации начался период наблюдения за участниками, который длился три года. Повторное обследование состояния здоровья участников показало, что сокращение времени сидения и выполнение интенсивных физических упражнений способствовало снижению высокого кровяного давления у представителей обоих полов. Однако легкие и умеренные тренировки приносили больше пользы женщинам по сравнению с мужчинами. По словам ученых, такие занятия благотворно влияли на сердечно-сосудистое здоровье добровольцев женского пола и снижали риск развития у них старческой слабости.

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