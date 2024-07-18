Врач рассказал, кому нельзя принимать противозачаточные таблетки

Женщинам с ожирением, повышенным кровяным давлением, определенными видами мигрени и цереброваскулярными заболеваниями стоит избегать приема противозачаточных таблеток. Об этом The Conversation рассказал Джоан Гаргалло, доктор медицинских наук и специалист в области клинической фармакологии Барселонского университета.

По словам врача, основные риски, связанные с приемом оральных контрацептивов — гормональных препаратов для предупреждения нежелательной беременности, связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вероятностью развития определенных видов опухолей. По этой причине их следует избегать женщинам, перенесшим рак молочной железы. Некоторые исследования показали, что риск развития этого заболевания повышается при длительном приеме противозачаточных препаратов.

Также оральные контрацептивы могут быть опасны для женщин с высоким кровяным давлением и ожирением. Дело в том, что прием гормональных препаратов в совокупности с такими патологиями сопряжен с риском тромбоза — образования плотных сгустков крови (тромбов) в просветах сосудов. Отделение тромба от сосудистой стенки и последующая блокировка кровотока может стать причиной ишемической болезни сердца и мозгового инсульта.

По этой же причине другие методы контрацепции стоит рассмотреть лицам с цереброваскулярными заболеваниями, связанными с нарушениями кровообращения головного мозга из-за проблем с церебральными сосудами. Гаргалло добавил, что противозачаточные таблетки могут повышать риск тромботических осложнений мигрени — женщинам, страдающим этим типом головной боли, рекомендуется с осторожностью подходить к выбору средств, предотвращающих нежелательную беременность.

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