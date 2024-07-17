Ученые выявили новый тип потери памяти

Ученые из клиники Майо выявили новый тип потери памяти, отличный от болезни Альцгеймера. Патология развивается вследствие накопления в мозге агрегатов белка TDP-43. Результаты исследования опубликованы в журнале Вrain Communications (ВrainCom).

В исследовании приняли участие 200 человек, информация о состоянии здоровья которых содержалась в базах данных клиники Майо и крупных научно-исследовательских проектов. Все испытуемые демонстрировали когнитивные нарушения, сходные с симптомами болезни Альцгеймера. Однако об отсутствии заболевания свидетельствовали результаты магнитно-резонансной томографии мозга. Биомаркеров болезни Альцгеймера в крови участников также обнаружено не было.

Чтобы точно определить причину потери памяти, исследователи сосредоточились на изучении возможного «виновника» --белка под названием TDP-43. Они обнаружили, что отложения этого белка в структурах лимбической системы мозга (состоящей из базального отдела височной доли, среднего мозга, некоторых ядер и отделов коры) могут приводить к потере способности запоминать и обрабатывать информацию.

Заболевание, обусловленное наличием скоплений TDP-43, получило название — амнестический нейродегенеративный синдром с преобладанием лимбической системы. По словам ученых, оно прогрессирует медленнее, чем болезнь Альцгеймера, и лучше поддается лечению.

Исследователи отметили, что их открытие расширяет представление о причинах деменции. Они надеются, что результаты исследования в будущем поспособствуют повышению эффективности диагностики и устранения проблем с памятью.

Ранее была названа диета, замедляющая потерю памяти при болезни Альцгеймера.