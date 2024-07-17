Ученые нашли существенные изменения в мозге агрессивных подростков

Группа британский ученых из Бирмингемского университета и Университета Бата обнаружили значимые отличия в строении мозга у подростков с расстройством поведения. Исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry (LanPsy).

Расстройство поведения (РП) — распространенное, не малоизученное состояние психики молодых людей. Носители этого феномена склонны к агрессии и антисоциальным поступкам: дракам, воровству, издевательствам над другими людьми и нарушениям норм и правил. По существующим оценкам, РП затрагивает около 3% несовершеннолетних в мире.

В новом исследовании команда изучила структуру мозга у 1185 детей с клиническим диагнозом РП и у 1253 здоровых сверстников. Оказалось, что площадь коры — поверхности внешнего слоя мозга — значительно меньше молодых людей с расстройством поведения. Это указывает на различия в развитии мозга у подростков с РП и без него.

Ученые отметили, что наличие РП связано со существенным сокращением префронтальной коры, регулирующей поведение и обработку эмоций. Исследователи также нашли изменения в таких областях как миндалевидное тело, которое участвует в понимании эмоций других людей и распознавании выражений лиц.

Наблюдаемые различия были особенно заметны для детей с РП и бессердечно-неэмоциональными чертами, которые характеризуются ограниченной эмпатией, отсутствием чувства вины и поверхностным аффектом.

Ученые отметили, что расстройство поведение часто возникает у детей, которые с раннего возраста подвергались жестокому обращению.

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