Терапия рака груди снижает риск болезни Альцгеймера, выяснили ученые

Ученые из Университета Южной Каролины и Питтсбургского университета обнаружили, что гормономодулирующая терапия (ГМТ) рака груди снижает риск болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Примерно у двух третей пациенток с раком молочной железы развиваются опухоли, положительные к гормональным рецепторам, что означает, что они растут в ответ на эстроген или прогестерон. Чтобы устранить такой эффект, применяются методы лечения, направленные на изменение уровней, имитацию выработки или блокировку рецепторов этих гормонов. Такая терапия называется гормономодулирующей.

В рамках исследования с участием 18 808 добровольцев ученые обнаружили, что гормономодулирующая терапия обладает нейропротекторными свойствами. Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья женщин, у которых был диагностирован рак молочной железы в период с 2007 по 2009 год. Из них 66% применяли гормономодулирующее лечение.

Ученые обнаружили, что за 12 лет наблюдения болезнь Альцгеймера развилась у 24% пациенток, прошедших гормономодулирующую терапию. Среди тех, кто использовал другие методы лечения, это показатель составлял 28%. Исследователи подсчитали, что у темнокожих женщин ГМТ в возрасте от 65 до 74 лет снижала риск развития деменции на 24%. У испытуемых европейского происхождения в сходной возрастной группе при применении ГМТ вероятность появления этого заболевания снижалась на 11%, однако по достижении 75 лет благоприятный эффект исчезал.

По словам исследователей, препараты для гормономодулирующей терапии могут предотвращать образование в мозге скоплений белка под названием бета-амилоид, разрушающего нейроны. ГМТ также поддерживает стабильность тау-белка и улучшает состояние мозговых сосудов, что в совокупности защищает от болезни Альцгеймера.

Ранее была названа диета, замедляющая потерю памяти при болезни Альцгеймера.