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Ученые выяснили причину галлюцинаций при болезни Паркинсона

Brain: галлюцинации при болезни Паркинсона связаны с дефицитом ацетилхолина

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The University of Manchester

Нидерландские ученые из Гронингенского университета узнали причину галлюцинаций, возникающих у пациентов с болезнью Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале Brain.

Болезнь Паркисона — распространенное среди пожилых людей неврологическое расстройство. Обычно оно ассоциируется с двигательными нарушениями, однако многие люди с данным диагнозом также жалуются на появление видений людей, животных и других мнимых образов.

В новом исследовании команда установила, что галлюцинации при болезни Паркинсона связаны с дефицитом холинергической системы, включающей нейротрансмиттер ацетилхолин.
Специалисты изучили 38 человек с болезнью Паркинсона и 10 здоровых лиц. Все участники прошли позитронно-эмиссионную томографию, позволяющую визуализировать холинергитическую активность в мозге.

Добровольцев разделили на три группы по частоте и интенсивности появления зрительных галлюцинаций за последние 30 дней.

Исследование выявило существенные различия в холинергической активности между пациентами с болезнью Паркинсона и здоровыми людьми, а также между пациентами со зрительными галлюцинациями и без них.

У пациентов с болезнью Паркинсона наблюдалось заметное снижение холинергической активности по сравнению со здоровыми людьми. Это снижение было наиболее выражено в затылочной доле, но распространялось на теменную, височную и лобную доли.

У пациентов, испытывающих зрительные галлюцинации, наблюдалась значительно более низкая холинергическая активность в левом предклинье, левой язычной извилине, левой веретенообразной извилине, левой нижней височной извилине, левой средней и верхней височной извилине, а также левой надкраевой извилине по сравнению с пациентами без галлюцинаций.

Результаты подтвердили модель дефицита восприятия и внимания, которая предполагает, что зрительные галлюцинации при болезни Паркинсона являются результатом плохого зрительного восприятия и нарушенного внимания к объектам, усугубленных холинергической гипоактивностью.

По словам ученых, открытие говорит о перспективе лечения галлюцинаций при болезни Паркинсона с помощью ингибиторов холинэстереазы.

Ранее исследователи назвали вид гимнастики, замедляющий развитие болезни Паркинсона.

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