Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа диета, замедляющая потерю памяти при болезни Альцгеймера

Nature: низкоуглеводная диета улучшает память при болезни Альцгеймера

close
100%
Freepik

Ученые из Калифорнийского университета в США установили, что кето-диета (предполагающая ограничение углеводов) улучшает память и когнитивные функции мышей с болезнью Альцгеймера за счет повышения уровня бета-гидроксибутирата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

Кето-диета — это низкоуглеводный и высокожировой тип питания, который смещает метаболизм организма с использования глюкозы в качестве основного источника топлива на сжигание жира и производство кетонов (небольших молекул, которые печень производит из жира).

Многочисленные исследования показали, что такая диета помогает эффективно худеть и снижать уровень глюкозы в крови. В рамках новой научной работы ученые стремились выяснить, может ли кето-питание улучшить здоровье мозга. Для этого они провели эксперимент на двух группах мышей с аналогом человеческой болезни Альцгеймера.

В течение нескольких месяцев группу грызунов кормили высокожировым низкоуглеводным кормом, а вторую — обычным. Результаты показали, что соблюдение кетогенной диеты замедляло процесс потери памяти, связанный с болезнью Альцгеймера.

По словам исследователей, диета с высоким содержанием жиров способствовала повышению в организме мышей уровней бета-гидроксибутирата. Это молекула, которая участвует в обеспечении нормального функционирования синапсов — мест контакта нейронов друг с другом и клетками. По словам ученых, усиленная активность бета-гидроксибутирата в рамках исследования устраняла легкие когнитивные нарушения.

Авторы исследования предположили, что аналогичный благотворный эффект кето-диеты может проявляться и у людей. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выявили неочевидный признак деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами