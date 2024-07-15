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Назван тип тренировок, снижающий риск развития рака

DailyMail: риск развития рака снижают тренировки высокой и средней интенсивности

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Для снижения риска развития рака полезно выполнять упражнения высокой и средней интенсивности до 60 минут в день. К ним относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и теннис. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский онколог Питер Харпер.

Врач объяснил, что иммунная система человека борется с раком многими различными способами. Одним из таких способов выступает выработка белых кровяных телец, называемых Т-клетками. Также их часто называют «киллерами», потому что они могут организовывать и выполнять задачи по уничтожению бактерий, вирусов и раковых клеток по всему организму.

По словам доктора Харпера, иммунная система чувствительна к физическим нагрузкам — они могут как усилить, так и ослабить ее. Оптимальным вариантом, помогающим повысить эффективность работы Т-клеток и защититься от рака, служат ежедневные (или почти ежедневные) занятия бегом, ходьбой, плаванием и ездой на велосипеде, а также участие в подвижных соревновательных играх, таких как теннис. При этом на тренировках важно держать темп — нагрузка должна быть высокой или умеренной.

Врач также отметил, что не стоит слишком усердствовать. Чрезмерно продолжительные (более 60 минут) занятия без включения дней отдыха в тренировочный процесс могут привести к снижению иммунитета.

Ранее врач назвал главную причину рака желчного пузыря.

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