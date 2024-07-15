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Ученые выяснили, какие продукты повышают риск развития волчанки

АСАR: сладкие продукты с консервантами повышают риск развития волчанки

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Ученые из Гарвардского Университета в США обнаружили, что фабричные продукты с большим количеством сахара, подсластителей и консервантов могут повышать риск развития волчанки — хронического заболевания аутоиммунной природы. Результаты исследования опубликованы в журнале Arthritis Care And Research (АСАR).

Волчанка (системная красная волчанка) — это заболевание, при котором иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма как патогены и атакует их. В результате нарушается работа внутренних органов, страдает кожа, опорно-двигательный аппарат, почки, легкие, суставы, мозг и кровеносные сосуды.

В ходе исследования с участием добровольцев женского пола ученые установили, что риск развития этого заболевания повышается на 56% при злоупотреблении ультра-обработанными продуктами с большим количеством искусственных подсластителей и консервантов.

К ультра-обработанным продуктам в основном относится еда, приготовленная в фабричных условиях, — фастфуд, замороженные готовые блюда, мороженое, кондитерские изделия. Консерванты и другие добавки (загустители, эмульгаторы, искусственные ароматизаторы) используются в процессе приготовления такой пищи для повышения привлекательности текстуры и внешнего вида.

Также было установлено, что у регулярно употребляющих сладкие и подслащенные напитки и продукты (диетическую и обычную газировку, соки, шоколад) вероятность развития волчанки была выше на 45%.

Отмечается, что исследование, проведенное Гарвардским Университетом, не выявило связи между ожирением (возникающим при злоупотреблении ультра-обработанной едой) и волчанкой. Это позволяет предположить, что «виновниками» заболевания выступают именно технологические пищевые добавки.

Ранее были названы анализы, которые могут предсказать риск остеопороза.

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