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Ученые сделали открытие, которое может помочь в лечении рака поджелудочной железы

Сделано открытие в ДНК, которое может помочь найти лекарство от рака

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Shutterstock/FOTODOM

Ученые достигли значительного прорыва в области исследования ДНК, который может иметь важное значение для лечения одного из самых страшных видов рака. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи из Великобритании и США выяснили, что рак поджелудочной железы способен выключать молекулы в одном из ключевых генов организма, что способствует быстрому прогрессированию заболевания.

Рак поджелудочной железы занимает 12-е место по распространенности среди раковых заболеваний в мире и ежегодно диагностируется у более чем полумиллиона человек. Этот вид рака имеет наихудшие показатели выживаемости среди всех распространенных форм рака.

Доктор Мария Хатзиапостолоу из Центра исследований рака имени Джона ван Гиста при Университете Ноттингем Трент отметила: «Эта работа предоставляет новое понимание и информацию о поведении рака, что, мы надеемся, поможет открыть путь к потенциальным новым методам лечения в будущем.»

Она добавила: «Выживаемость у пациентов с раком поджелудочной железы является самой низкой среди 20 наиболее распространенных видов рака. Последние годы не принесли существенного улучшения выживаемости пациентов за пять лет, поэтому крайне важно найти новые подходы для более глубокого понимания этого заболевания, его распространения и агрессивности.»

Исследование, опубликованное в журнале Gastro Hep Advances, проведено на образцах здоровой ткани и ткани рака поджелудочной железы. Ученые обнаружили, что рак поджелудочной железы активирует процесс метилирования ДНК, что приводит к выключению молекул в гене HNF4A, который обычно играет важную роль, позволяя опухолям быстро расти.

Ранее врач назвал главную причину рака желчного пузыря.

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