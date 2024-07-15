«Вечные химикаты»: литийионные аккумуляторы серьезно угрожают природе

Новые исследования показывают, что токсичные «вечные химикаты» ПФАС, применяемые в литийионных аккумуляторах для перехода на чистую энергию, представляют серьезную угрозу окружающей среде и здоровью человека. Этот подкласс ПФАС, известный как бис-ФАСИ, оказался недостаточно изученным и не регулируемым, пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили высокие концентрации этих химических веществ вблизи производственных объектов и свалок, а также в отдаленных уголках планеты. Они пришли к выводу, что эти вещества могут быть токсичными для живых организмов и что выбрасываемые на свалки отходы от аккумуляторов являются основным источником загрязнения.

Дженнифер Гуэлфо, исследователь из Техасского технологического университета и соавтор исследования, отметила, что перед обществом стоят две важные задачи: снижение загрязнения окружающей среды и увеличение использования чистой и устойчивой энергии. Обе эти задачи требуют серьезного внимания.

ПФАС (PFAS) — это класс из примерно 16 000 искусственных соединений, которые чаще всего используются для создания продуктов, устойчивых к воде, пятнам и теплу. Их называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным образом и, как было обнаружено, накапливаются в организме человека. Эти химикаты связаны с раком, врожденными дефектами, заболеваниями печени, заболеваниями щитовидной железы, резким падением количества сперматозоидов и рядом других серьезных проблем со здоровьем.

Ранее ученые уже предупреждали об угрозе токсичных прибоев из «вечных химикатов».