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В России появился новый способ повышения урожая земляники

Российские ученые разработали повышающую урожай земляники нейросеть

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали нейросетевую систему компьютерного зрения, которая повышает урожайность садовой земляники. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время одним из главных направлений развития агробизнеса является разработка систем умного земледелия. Они автоматизируют уход за растениями, повышают рентабельность и экологичность сельскохозяйственного производства. Выращивание растений производится с помощью автоматизированного управления режимами работы, питания и микроклимата.

Нейросети компьютерного зрения позволяют вести непрерывный мониторинг выращиваемой продукции и решают задачи, которые сейчас еще не поддаются автоматизации. Они подсчитывают ягоды, оценивают их спелость, выявляют болезни, ведут подсчет листьев и усов. Анализ данных о количестве и спелости ягод, полученный с помощью нейросетей, позволяет прогнозировать урожай, осуществлять коррекцию режима полива и состава питательного раствора.

Ученые считают, что внедрение моделей компьютерного зрения повысит автономность современных ферм.

До этого сообщалось, что российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде.

Ранее сообщалось, что в России появятся безвирусные ягоды, которые позволят существенно увеличить урожай.

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