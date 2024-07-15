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Россиянам назвали допустимую дозу мороженого в день

Диетолог Залетова: в день нельзя съедать больше 300 граммов мороженого

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Людям, которые не следят за весом, можно позволить в день до 300 граммов мороженого. При похудении лучше ограничиться порцией в 70-100 граммов. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

«За раз — одну порцию 70-100 г. В день — максимум две-три порции для тех, кто не следит за весом. Если вы за весом следите — то одну порцию в день», — объяснила врач.

Ограничения связаны с тем, что в мороженом много калорий и сахара. Поэтому в день мороженого лучше убрать из рациона добавленный сахар, шоколад и другие сладости. Кроме того, мороженое может нарушить терморегуляцию организма, которая и так страдает из-за жары.

Врач рекомендовала выбирать мороженое с надписью «ГОСТ». Она означает, что продукт приготовили из цельного молока. Альтернатива пломбиру — фруктовый лед. Лучше всего готовить его самостоятельно из фруктовых соков и пюре.

До этого терапевт Камышникова для поддержания стабильного давления в жаркую погоду рекомендовала избегать соленой или жирной пищи и кофеина.

Ранее врач рассказал, какие продукты снижают давление и защищают от деменции.

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