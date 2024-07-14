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Врач рассказал, кому нельзя плавать в водоемах

Врач Тяжельников: после инфаркта и инсульта нельзя плавать в открытых водоемах

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В открытых водоемах нельзя купаться людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт, а также с некоторыми хроническими заболеваниями. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

После инфаркта или инсульта нужно дать организму время восстановиться. При хронических заболеваниях также может быть запрещено купаться. В обоих случаях о возможности плавания в открытом водоеме надо спросить врача.

«Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании – это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются», — рассказал Тяжельников.

До этого врач Чехонина рассказала, что в жару нельзя пить кофе, пакетированные соки, алкоголь и энергетики. Они могут усилить жажду, а кофеин — дать дополнительную нагрузку на сердце. При этом пить кофе при контролируемой гипертонии можно, заявил кардиолог Ашихмин.

Ранее врач назвала опасную для здоровья ошибку при плавании.

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