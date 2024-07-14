Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое питание снижает риск развития рака легких

JNHA: низкожировая диета снижает риск развития рака легких у пожилых

close
100%
Depositphotos

Ученые из Второй больницы медицинского университета Чунцина в Китае установили, что ограничение доли жиров в рационе значительно снижает риск развития нескольких типов рака легких у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

В исследовании приняли участие 98 459 здоровых добровольцев. Ученые попросили испытуемых сообщить, какое количество жиров они обычно получают с пищей и какие продукты при этом употребляют. Информация о питании обновлялась каждый год в ходе всего исследования (которое длилось девять лет).

За все время наблюдения у 1642 испытуемых развился рак легких. 1642 случая пришлись на немелкоклеточный тип рака, а 234 — на мелкоклеточный. Ученые обнаружили, что самый высокий риск развития этих заболеваний был у лиц, которые потребляли много насыщенных жирных кислот. Они содержатся в сливочном и кокосовом масле, жирном коровьем и овсяном молоке, животном жире. Мононенасыщенные или полиненасыщенные жирные кислоты, напротив, не вступали провокаторами рака. Кислотами этих типов богаты рыба, орехи, семена и оливковое масло.

Ранее был создан анализ мочи для выявления предрака шейки матки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами