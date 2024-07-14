Ученая назвала таблетки, которые меняют реакцию женщин на стресс

Гормональные контрацептивы могут повысить риск депрессии. Об этом нейробиолог Натали Тронсон рассказала The Conversation.

Более 85% женщин по всему миру используют гормональные противозачаточные таблетки в течение как минимум пяти лет. Их применяют не только для контрацепции, но и для смягчения предменструального симптома, акне и перепадов настроения.

Примерно у 10% женщин гормональные контрацептивы могут увеличить риск депрессии. Это связано с тем, что гормоны эстроген и прогестерон в их составе имеют решающее значение для здоровья мозга. Они могут связываться с особыми молекулами в мозге, и этот контакт нужен для регуляции менструального цикла, памяти, эмоций.

Исследования показали, что эстроген и прогестерон регулируют реакцию на стресс. Основной гормон стресса у людей — это кортизол. Он приводит к увеличению расхода жировых запасов во время стресса. Оказалось, что прием противозачаточных усиливает реакцию на стресс у женщин: у них выделялось больше кортизола при погружении воды в холодную воду или при выступлении перед публикой.

Стресс связан с настроением, а хронический стресс увеличивает риск депрессии. Однако изменение реакции стресс не связано напрямую с риском депрессии. Поэтому для 9 из 10 женщин, которые принимают гормоны, риск депрессии не изменится. Пока что не известно, какие еще факторы способствуют развитию депрессии при приеме противозачаточных. Вероятно, на чувствительность к ним влияют генетические варианты, заключила нейробиолог.

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