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В древнеегипетской мумии крокодила нашли его последнюю пищу

DAACH: древние египтяне поймали крокодила на наживку, чтобы сделать мумию

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University of Manchester

В древнеегипетской мумии двухметрового крокодила обнаружили рыболовный крючок. Он проглотил его вместе с рыбой, которая стала последней трапезой рептилии. Исследование опубликовано в журнале Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (DAACH).

Ученые использовали КТ-сканирование, чтобы изучить внутренности мумии возрастом от двух до трех тысяч лет. Они обнаружили металлический крюк в желудке рептилии и создали реплику предмета из пластика и исходного материала, бронзы.

В желудке обнаружили множество мелких камней, которые крокодилы проглатывают для измельчения мяса в желудке. Скелет рыбы остался целым. Это означает, что она не успела раствориться под воздействием пищеварительных ферментов.

Ученые считают, что рыба с крючком была наживкой для крокодила. Его могли поймать, чтобы поднести богу-крокодилу Себеку. В Древнем Египте этих животных связывали с плодородием и сельским хозяйством. Также считалось, что одежда из кожи крокодила может защитить от опасности.

Ранее на Корсике впервые нашли дом, построенный доримской цивилизацией этрусков.

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