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Врачи рассказали, в каком порядке нужно мыть части тела

Health: тело нужно мыть после головы, чтобы избежать фолликулита

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Depositphotos

Сначала нужно мыть голову, а потом тело, чтобы содержащиеся в шампуне вещества не закупорили поры на коже тела. Об этом эксперты рассказали Health.

Дерматологи рекомендуют начинать душ с мытья волос. Дело в том, что у многих шампуней и кондиционеров есть ингредиенты, которые питают волосы, но могут вызвать прыщи и фолликулит на теле. При этом не обязательно мыть голову, спину, грудь, живот, бедра и плечи каждый день, если в этом нет явной необходимости.

Однако нужно каждый раз мыть пах и подмышки. Они содержат апокринные железы, которые отвечают за выработку пота и возникновение запаха. Также необходимо каждый раз мыть ноги мылом при каждом принятии душа, в том числе между пальцев, чтобы снизить риск грибковых инфекций.

После начала полового созревания нужно принимать душ при сильном потении, плавании или занятиях спортом. В остальных случаях ежедневный душ не обязателен. Людям с экземой или сухой кожей достаточно принимать душ три-четыре раза в неделю.

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