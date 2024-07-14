Создан анализ мочи для выявления предрака шейки матки

Новый анализ мочи выявил предраковое состояние шейки матки с точностью 80%. Об этом сообщает HealthDay.

Рак шейки матки обычно развивается в течение лет или десятилетий. При раннем обнаружении предраковые поражения можно устранить, сведя риск рака к минимуму. Сейчас для этого требуются осмотр у гинеколога и неприятные инвазивные тесты, например, мазок Папаниколау. В новом исследовании ученые показали, что заменить их может простой анализ мочи.

Новый тест основан на поиске белков, указывающих на инфекцию вирусом папилломы человека 16 (ВПЧ16). Вместе с другими штаммами он отвечает за многие случаи рака шейки матки. Анализ мочи успешно обнаружил белки у 80% участниц на первой стадии предрака, у 71% на второй стадии и у 38% на третьей стадии. Эти позволяет предположить, что исследованные белки могут быть важны именно на ранних стадиях формирования рака.

В 2022 году во всем мире было диагностировано около 660 тысяч новых случаев рака шейки матки. После дополнительных испытаний новый тест может стать доступным и неинвазивным инструментом диагностики.

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