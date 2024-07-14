В Азербайджане нашли 3500-летнюю стоянку кочевников с нетронутой посудой

В древнем поселении Тава Тепе нашли 3500-летний ритуальный стол с керамической посудой, которая находилась на первоначальных местах. О совместном открытии итальянских и азербайджанских археологов сообщает Arkeonews.

Тава Тепе находится на территории Азербайджана недалеко от границ Армении и Грузии. Между 1500 и 750 годами до нашей эры (поздний бронзовый век и ранний железный век) кочевые народы могли использовать Тава Тепе как место отдыха перед путешествием через горы. Здесь ученые нашли ритуальный стол с восемью углублениями.

Вход в место, где расположен стол, отличалось монументальными деревянными колоннами и соломенной крышей. Она, вероятно, покрывала весь комплекс. Ее диаметр составлял около 15 метров. Снаружи нашли много костей животных (крупного рогатого скота, овец и свиней) и керамической посуды.

Наличие фигурок в форме людей, помещенных в жертвенные ямы, указывает на ритуальный характер объекта. Миски, черные полированные сосуды той эпохи и длинные плоские камешки использовали для подготовки ингредиентов. Также были найдены следы очага. Глиняные жетоны с отпечатками пальцев могли быть талонами для получения еды.

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