Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы признаки потери мышц при похудении

The Conversation: потеря мышечной массы при похудении ведет к депрессии

close
100%
Freepik.com

Быстрое похудение и перепады настроения на диете могут указывать на потерю мышечной массы. Это снижает шансы на удержание веса после диеты и может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает The Conversation.

Потеря более килограмма в неделю приводит к большей потере мышечной массы, чем медленная потеря веса. Поэтому важно не допускать слишком строгого дефицита калорий. Это важно и с точки зрения долгосрочного успеха. Мышцы помогают тратить больше энергии в покое, поэтому чем выше процент мышц, тем легче удерживать вес.

Чувство усталости, вялости и трудности в выполнении упражнений или работе по дому также указывают на потерю мышечной массы. Исследования показывают, что низкий процент мышечной массы может негативно повлиять на психическое здоровье и настроение. Перепады настроения и чувство беспокойства, стресса или депрессии — повод пересмотреть подход к похудению.

Предотвратить потерю мышц помогают тренировки. Исследования показывают, что они могут свести потери мышц к нулю. Упражнения с весом тела (отжимания, подтягивания, планки и приседания) не менее эффективны, чем занятия в тренажерном зале. Также важно есть достаточно белка. При этом в диете должны быть полезные жиры и углеводы.

Ранее ученые выяснили, что лекарство для похудения Оземпик может смягчить зависимость от никотина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами