Названы признаки потери мышц при похудении

Быстрое похудение и перепады настроения на диете могут указывать на потерю мышечной массы. Это снижает шансы на удержание веса после диеты и может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает The Conversation.

Потеря более килограмма в неделю приводит к большей потере мышечной массы, чем медленная потеря веса. Поэтому важно не допускать слишком строгого дефицита калорий. Это важно и с точки зрения долгосрочного успеха. Мышцы помогают тратить больше энергии в покое, поэтому чем выше процент мышц, тем легче удерживать вес.

Чувство усталости, вялости и трудности в выполнении упражнений или работе по дому также указывают на потерю мышечной массы. Исследования показывают, что низкий процент мышечной массы может негативно повлиять на психическое здоровье и настроение. Перепады настроения и чувство беспокойства, стресса или депрессии — повод пересмотреть подход к похудению.

Предотвратить потерю мышц помогают тренировки. Исследования показывают, что они могут свести потери мышц к нулю. Упражнения с весом тела (отжимания, подтягивания, планки и приседания) не менее эффективны, чем занятия в тренажерном зале. Также важно есть достаточно белка. При этом в диете должны быть полезные жиры и углеводы.

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