Ученые создали гель для смягчения пищевой аллергии

Ученые создали гель для перорального приема на основе инулина. Он помог смягчить анафилактический шок у мышей с пищевой аллергией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Materials.

Инулин — растительное вещество, которое способствует росту полезных бактерий в кишечнике. В новом исследовании из него получили гель, который смешали с аллергенами: овальбумином из куриных яиц и казеином из молока. Через несколько недель после применения геля у мышей значительно смягчилась аллергия. Они перестали страдать от тяжелого анафилактического шока при контакте с аллергенами. Эффект сохранялся после прекращения терапии. Также у мышей улучшился состав кишечных бактерий.

Ученые показали, что гелевый препарат достиг иммунных клеток тонкой кишки. Они играют центральную роль в развитии аллергии. До этого было показано, что «тренировка» иммунных клеток с помощью аллергенов может смягчить реакцию организма. Новая работа решила главную проблему этого подхода: инулин практически в неизменном виде доставил аллергены до кишечника.

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