Врач рассказала, как укрепить иммунитет

Биологически активные добавки для укрепления иммунитета не работают, для поддержания защитных функций организма нужно вести здоровый образ жизни и не избегать вакцин. Об этом kuzbass.aif.ru рассказала врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Галина Латаева.

Врач объяснила, что препараты не могут «поднять» иммунитет здорового человека. Некоторые лекарства могут быть полезны при врожденном (наследственном) или приобретенном (например, при ВИЧ) иммунодефиците.

Для укрепления иммунитета важно жить полноценной жизнью: больше двигаться, правильно питаться, контролировать вес, отказаться от вредных привычек, отдыхать и не нервничать. Отдельно врач отметила необходимость есть достаточно белка: он обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Также важно вакцинироваться.

«Прививки помогают выработать иммунитет к инфекции, и при встрече с инфекцией человек или не заразится, или перенесет заболевание в легкой форме», — рассказала Латаева.

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