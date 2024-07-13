Первые миссии человека на Марс не будут проводиться на долгий срок

Первые пилотируемые миссии на Марс будут длиться не больше месяца. Об этом рассказала старший преподаватель МАИ, кандидат технических наук Елена Карпович, пишет РИА Новости.

«Прежде чем приступить к реализации миссии, необходимо будет провести длительные медико-биологические исследования. На начальном этапе полеты на Марс будут короткими», - сказала Карпович.

Более того, о колонизации планеты не может идти речи. Также на Марс нельзя будет быстро слетать и вернуться, как на Луну. Красная планета является крайне неблагоприятным местом дислокации для космонавта из-за высокого уровня радиации, низкой гравитации и постоянного холода. Средняя температура на Марсе составляет -63°C.

До этого американские ученые из медицинского центра Вейл Корнеллского университета разработали систему фильтрации мочи для космических скафандров.

Воплощение этой технологии позволит астронавтам отказать от подгузников при выходе в открытый космос и обеспечить себя питьевой водой.

Ранее ученые создали «синтетическую Вселенную» с помощью суперкомпьютеров.