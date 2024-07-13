Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первые миссии человека на Марс не будут проводиться на долгий срок

Кандидат наук Карпович: первые миссии на Марс будут длиться не более месяца

close
100%
NASA/Global Look Press

Первые пилотируемые миссии на Марс будут длиться не больше месяца. Об этом рассказала старший преподаватель МАИ, кандидат технических наук Елена Карпович, пишет РИА Новости.

«Прежде чем приступить к реализации миссии, необходимо будет провести длительные медико-биологические исследования. На начальном этапе полеты на Марс будут короткими», - сказала Карпович.

Более того, о колонизации планеты не может идти речи. Также на Марс нельзя будет быстро слетать и вернуться, как на Луну. Красная планета является крайне неблагоприятным местом дислокации для космонавта из-за высокого уровня радиации, низкой гравитации и постоянного холода. Средняя температура на Марсе составляет -63°C.

До этого американские ученые из медицинского центра Вейл Корнеллского университета разработали систему фильтрации мочи для космических скафандров.

Воплощение этой технологии позволит астронавтам отказать от подгузников при выходе в открытый космос и обеспечить себя питьевой водой.

Ранее ученые создали «синтетическую Вселенную» с помощью суперкомпьютеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами