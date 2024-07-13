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Беспрецедентное потепление угрожает озерам, предупредили ученые

NatGeoSci: биосистемы озер во всем мире могут пострадать от повышения температур

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Александр Аседач/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Международная группа ученых из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании выяснила, что если потепление климата продолжится до конца этого столетия, то озера во всем мире столкнутся с беспрецедентным температурным воздействием. Это может серьезно повредить их экологии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeoSci).

Команда использовала данные климатической модели Community Earth System Model (CESM), охватывающей период с 1850 по 2100 год.

Специалисты провели 100 симуляций CESM на мощном суперкомпьютере Aleph в южнокорейском Институте фундаментальной науки. Каждая симуляция генерировала немного отличающуюся реализацию естественной изменчивости климата, а также учитывала антропогенные эффекты потепления из-за увеличения концентрации парниковых газов.

Как показали результаты, к 2100 году озера планеты столкнутся с кризисом при повышении глобальной температуры на 2,4°C по сравнению с уровнем до начала индустриальной эпохи.

Исследователи подчеркнули, что озерные организмы часто ограничены в своей способности мигрировать в более оптимальные условия обитания по сравнению с морской и наземной биотой. Поэтому важно знать, когда озерная жизнь может претерпеть критические изменения из-за климата.

Ранее стало известно, что половина озер мира уже лишилась способности к восстановлению из-за климата.

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