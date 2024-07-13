В США запретили полеты ракет Falcon 9

Управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов запретило компании Илона Маска запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии. Об этом сообщается в отчете ведомства об авиационных происшествиях.

«FAA известно об инциденте, произошедшем во время миссии SpaceX Starlink, которая стартовала с космической базы Ванденберг в Калифорнии 11 июля. Проблема связана с отказом верхней ступени ракеты во время ее нахождения в космосе. Сообщений о пострадавших или ущербе не поступало. FAA требует провести расследование», — сообщается в отчете ведомства.

При этом FAA постановило, что из-за аварии необходимо приостановить полеты грузовых ракет этой модели.

11 июля ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX из-за технической неполадки не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Несмотря на сложившуюся ситуацию, SpaceX удалось установить связь с пятью из 20 спутников. В настоящее время сотрудники компании планируют задействовать ионные двигатели спутников, чтобы попытаться поднять их на нужную орбиту.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.