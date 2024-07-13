Ученые раскрыли тайну возраста древнейшей экосистемы Земли

Международная группа ученых под руководством британских специалистов из Бристольского университета пролила свет на древнейшую экосистему Земли, установив приблизительный возраст появления жизни на нашей планете. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Все живое сегодня произошло от одного общего предка, известного как LUCA (Last Universal Common Ancestor), или последний универсальный общий предок.

LUCA был предполагаемым источником появления любых клеточных организмов — от простейших бактерий до гигантских секвой, а также людей, животных и так далее.

В новом исследовании команда сравнила все гены в геномах ныне живущих видов, подсчитав мутации в их последовательности от общего предка в виде LUCA.

Исследователи пришли к выводу, что жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад, примерно через 400 млн лет после создания планеты и Солнечной системы.

По словам ученых, LUCA был сравнительно сложным организмом, обладавшим ранней иммунной системой. Существование иммунитета указывает на то, что прародитель клеточной жизни на Земле был вынужден защищаться от вирусов. Кроме него на планете обитали микробы-метаногены и другие организмы.

Специалисты подчеркнули, что скорость зарождения экосистемы на Земле говорит о том, что жизнь может процветать в биосферах земного типа в других местах Вселенной.

Ранее ученые выяснили, чем питался предок всей клеточной жизни на Земле.