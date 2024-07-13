Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну возраста древнейшей экосистемы Земли

NEE: жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад

close
100%
LUCA

Международная группа ученых под руководством британских специалистов из Бристольского университета пролила свет на древнейшую экосистему Земли, установив приблизительный возраст появления жизни на нашей планете. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Все живое сегодня произошло от одного общего предка, известного как LUCA (Last Universal Common Ancestor), или последний универсальный общий предок.

LUCA был предполагаемым источником появления любых клеточных организмов — от простейших бактерий до гигантских секвой, а также людей, животных и так далее.

В новом исследовании команда сравнила все гены в геномах ныне живущих видов, подсчитав мутации в их последовательности от общего предка в виде LUCA.

Исследователи пришли к выводу, что жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад, примерно через 400 млн лет после создания планеты и Солнечной системы.

По словам ученых, LUCA был сравнительно сложным организмом, обладавшим ранней иммунной системой. Существование иммунитета указывает на то, что прародитель клеточной жизни на Земле был вынужден защищаться от вирусов. Кроме него на планете обитали микробы-метаногены и другие организмы.

Специалисты подчеркнули, что скорость зарождения экосистемы на Земле говорит о том, что жизнь может процветать в биосферах земного типа в других местах Вселенной.

Ранее ученые выяснили, чем питался предок всей клеточной жизни на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами