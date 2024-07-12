Стало известно, что помешало Falcon вывести на орбиту спутники Starlink

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX из-за технической неполадки не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

По данным компании, в ходе вывода спутников на орбиту двигатель второй ступени преждевременно прекратил работу. Из-за этого спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетных данных.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, SpaceX удалось установить связь с 5 из 20 спутников. В настоящее время сотрудники компании планируют задействовать ионные двигатели спутников, чтобы попытаться поднять их на нужную орбиту.

Основатель компании, американский предприниматель Илон Маск отметил, что «скорее всего это не сработает, но попытаться стоит».

Информации о причине произошедшего пока не приводится.

До этого стало известно, что SpaceX планирует снизить задержку сигнала в своей спутниковой сети Starlink. Для этого планируется размещение спутников на орбите всего на 200 километров ниже текущей орбиты.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.