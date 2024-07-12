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Назван опасный для здоровья компонент лака для ногтей

Daily Mail: школьнице удалили ноготь из-за гель-лака с метилметакрилатом

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USA TODAY NETWORK/Reuters

15-летней школьнице из Британии удалили ноготь большого пальца из-за инфекции, которую вызвал некачественный гель-лак для ногтей с метилметакрилатом. Об этом сообщает Daily Mail.

Школьница обратилась в больницу с жалобами на нагноение ногтя. Ей пришлось удалить ногтевую пластину под наркозом. Врачи отметили, что после удаления ноготь может не восстановиться.

Инфекция ногтя могла быть вызвана веществом метилметакрилатом для гель-лака. При контакте с кожей метилметакрилат может вызвать аллергическую реакцию. Вещество запрещено в США и Австралии, но не в Великобритании. Вместо него рекомендуется использовать этилметакрилат или другие вещества.

До этого врач предупредил, что игнорирование грибка ногтей может привести к разрушению всех ногтевых пластин и тяжелой инфекции кожи. Также исследование показало, что лекарства для  укрепления костей могут повысить эффективность средств против грибковых инфекций.

А необычное заболевание ногтей может быть связано с повышенным риском рака, выяснили авторы недавнего анализа.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

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