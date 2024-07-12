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Лекарство для похудения Оземпик может смягчить зависимость от никотина

Daily Mail: принимающие Оземпик реже злоупотребляют никотином

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Shutterstock

Исследования показывают, что препараты Оземпик и Вегови для лечения диабета и ожирения могут улучшить здоровье мозга и смягчить зависимость людей от никотина. Об этом сообщает Daily Mail.

Семаглутид — активный ингредиент препаратов Оземпика и Вегови, революционных препаратов для похудения и контроля уровня сахара в крови. В новом исследовании ученые проанализировали данные 120 тысяч американцев с диабетом 2 типа. Ученые сравнили влияние Семаглутида и других лекарств на риск психических расстройств.

В группе Семаглутида риск энцефалита был ниже на 74%, нарушений памяти и мышления — на 28%, деменции — на 37-48%, злоупотребления никотином — на 23-28%.

Ученые подчеркнули, что их исследование было наблюдательным, а потому не доказывает причинно-следственную связь.

Семаглутид работает, снижая аппетит. Он может вызвать побочные эффекты: тошноту, запор, диарею, усталость, боль в желудке, головные боли и головокружение. Некоторые пациенты также жалуются на выпадение волос.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

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