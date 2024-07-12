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Создана система, которая позволит астронавтам пить мочу в открытом космосе

FST: новое оборудование скафандров очищает 500 мл мочи за пять минут

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Depositphotos

Американские ученые из медицинского центра Вейл Корнеллского университета разработала систему фильтрации мочи для космических скафандров. Ее воплощение позволит астронавтам отказать от подгузников при выходе в открытый космос и обеспечить себя питьевой водой. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Space Technology (FST).

Сегодня при выполнении космических работ специалисты используют специальную одежду с высокой впитывающей способностью. Она дает возможность опорожнять мочевой пузырь, не прерывая операции за пределами МКС, которые иногда могут длиться до восьми часов. Такой подход связан с физическим дискомфортом, риском раздражения кожи и инфекций.

Кроме того, такое снаряжение не превращает мочу в питьевую воду. В открытом космосе астронавты полагаются на запас в 950 мл воды.

В новом исследовании ученые сконструировали систему, способную собрать и очистить до 50 мл мочи внутри скафандра за пять минут. Она включает в себя датчик влажности для распознавания мочи, вакуумный насос для ее сбора и специальный фильтр габаритами 38 на 23 сантиметра и весом около восьми килограммов.

По словам авторов разработки, новые метод также положительно сказаться на здоровье исследователей космоса и обеспечить им дополнительный запас жидкости для питья на случай чрезвычайных ситуаций.

Специалисты отметили, что внедрение фильтрующей системы потребует изменений в конструкции существующих скафандров.

Ранее экипаж МКС оказался вынужден собирать мочу в мешки из-за поломки насоса системы фильтрации жидких отходов.

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