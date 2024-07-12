Ученые опровергли теорию о вымирании неандертальцев

Американские генетики из Университета Колорадо в Боулдере заявили, что неандертальцы на самом деле не вымерли вопреки общепринятым представлениям. Вместо этого наши ближайшие родственники просто растворились в человеческой популяции, перестав отличаться от Homo sapiens. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Линии современных людей и неандертальцев разошлись около 500 тыс. лет назад. В то же время известно, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, которые вышли из Африки. Сегодня геномы человеческих групп за пределами Африки содержат до 2% ДНК неандертальцев.

В новом исследовании ученые опирались на тот факт, что и современные люди, и неандертальцы, как правило, обладают двумя версиями каждого гена, одна из которых унаследована от отца, другая — от матери.

Эти две группы отличались друг от друга больше, чем от других представителей своего вида, поэтому скрещивание неандертальцев и людей привело бы к появлению потомства с характерными особенностями. Такие дети с большей вероятностью обладали бы двумя разными версиями каждого гена — ситуация, известная как гетерозиготность, — чем чистокровные дети людей или неандертальцев.

Исследователи сравнили геномы трех неандертальцев с геномами 2000 современных людей. Они обнаружили, что геном неандертальца может состоять из 2,5–3,7% современной человеческой ДНК. Это примерно соответствует одному из 30 современных родителей-людей в предковой популяции неандертальцев.

Анализ показал, что современная человеческая ДНК вошла в геном неандертальца по крайней мере в течение двух отдельных эпох скрещивания — одна около 200-250 тыс. лет назад, а другая около 100–120 тыс. лет назад.

Команда также выяснила, что долгосрочная средняя популяция неандертальцев была примерно на 20% меньше, чем предполагалось ранее.

Меньшие оценки численности неандертальцев предполагают, что те могли исчезнуть, потому что они были поглощены современной человеческой популяцией и ассимилировались.

Ранее ученые выяснили, когда люди начали скрещиваться с неандертальцами.