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Ученые создали «синтетическую Вселенную» с помощью суперкомпьютеров

NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений

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ESO

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали «синтетическую Вселенную» — виртуальную модель космического пространства под названием OpenUniverse. Она предназначена для изучения темной материи и исследований с использованием супертелескопов следующего поколения. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Специалисты использовали суперкомпьютер Theta из Аргоннской национальной лаборатории в штате Иллинойс. Цифровая копия наблюдаемого космоса состоит из почти 4 млн изображений. Она показывает Вселенную такой, какой ее увидит строящийся телескоп «Нэнси Грейс Роман», чей запуск запланирован на 2027 год.

По словам команды, Theta справился с моделированием OpenUniverse за девять дней. Для выполнения такой работы на стандартном потребительском ноутбуке потребовалось бы около 300 лет.

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» будут использовать для поиска темной материи — загадочной субстанции, которая, по расчетам ученых, составляет до 70% всей массы космоса.

Симуляция OpenUniverse может помочь ученым лучше понять сигнатуры (наборы характеристик) темной энергии, которые они увидят, когда «Нэнси Грейс Роман» и наземная обсерватория «Рубин» в Чили научнут предоставлять изображения. Начало работы «Рубин» запланировано на 2025 год.

Астрономы могут сделать вывод о наличии темной материи только на основе ее взаимодействия с гравитацией, которая, в свою очередь, влияет на повседневную материю и прохождение света.

Телескопы «Нэнси Грейс Роман» и «Рубин» названы в честь первого научного руководителя NASA Нэнси Роман и американской женщины-астронома Веры Рубин, которая первой установила наличие темной материи в галактиках.

Ранее стало известно о планах запустить на орбиту искусственную «звезду» для калибровки наземных телескопов.

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