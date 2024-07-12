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Маск опроверг сообщения о планах построить первый марсианский город

Маск заявил, что не поручал SpaceX разработать план первого города на Марсе

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Britta Pedersen/Pool/AP

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не просил сотрудников компании SpaceX разработать план города на Марсе. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом предприниматель прокомментировал одну из статей в газете The New York Times. В ней со ссылкой на окружение миллиардера и некие внутренние документы говорилось, что Маск поручил работникам компании SpaceX составить план строительства города на Марсе и изучить варианты дальнейшего заселения планеты людьми.

«Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди просили об этом, я отмечал, что сначала нам надо сосредоточиться на том, чтобы добраться до этой планеты», — написал бизнесмен.

4 июля один из пользователей социальной сети X поинтересовался у своих подписчиков, как они бы хотели назвать первый город на Марсе. В том числе на публикацию отреагировал Маск. Он рассказал, что дал бы первому марсианскому городу название «Бар». При этом другие пользователи предложили назвать населенный пункт Илонвилем, Маскбургом, Илоноградом или Маскелоном.

Ранее российский астроном оценил шансы Маска добраться до Марса.

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