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Ученые научились диагностировать аутизм по анализу кала

NatMicrobiol: кишечные микробы указывают на наличие аутизма с точностью до 82%

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Shutterstock

Группа ученых из Китайского университета Гонконга разработала тест на выявление расстройств аутистического спектра (РАС) с помощью анализа кала пациентов. Новая методика может значительно ускорить диагностику данных нарушений психики. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobiol).

По словам специалистов, сегодня для подтвержденного диагноза РАС требуется от трех до четырех лет. Как показали предыдущие изыскания, от 60% до 90% случаев РАС обусловлены генетикой.

В новом исследовании команда проанализировала образцы кала 1627 детей в возрасте от года до 13 лет. В выборку вошли как пациента с подтвержденным аутизимом, так и здоровые люди.

Ученые установили, что у детей с РАС наблюдаются изменения в 51 типе бактерий, 18 вирусах, семи грибках и 14 других микробов, называемых археями.

С помощью алгоритма машинного обучения специалисты научились выявлять аутизм с точностью до 82%, основываясь на 31 микробе в пищеварительной системе.

Команда также выяснила, что у детей с РАС обычно нарушены различные метаболические пути, участвующие в нейроразвитии.

Если выводы ученых подтвердятся, открытие может лечь в основу персонализированного лечения расстройств с помощью диеты или употребления добавок с полезными бактериями.

Ранее исследователи обнаружили в мозге самые ранние сигналы аутизма.

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